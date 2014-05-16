votemanВ Дании под запрет попал мультфильм, призывающий не игнорировать выборы в Европарламент. Общественные деятели и консервативные политики сочли, что в этой агитации слишком много кровавых сцен. В итоге скандальный ролик, на создание которого потратили 26 тысяч евро, был удален с официального канала YouTube датского парламента, сообщает The Independent. Главным героем ролика стал супергерой «Человек-избиратель» (Voteman). В начале видео он отрывает голову мужчине за то, что тот не собирается голосовать на выборах в Европарламент. В дальнейшем мультфильм рассказывает, что когда-то будущий супергерой также игнорировал избирательные кампании. Из-за этого он не смог предотвратить климатические изменения и попадание вредных веществ в детские игрушки, повлиять на выплаты субсидий фермерам и проконтролировать норму, определяющую содержание корицы в плюшках. Осознав свои ошибки, «Человек-избиратель» стал бороться за повышение сознательности остальных граждан. Делает он это, используя грубую физическую силу и избивая тех, кто не желает идти к избирательным урнам. Сам супергерой изображен в садомазохистском стиле: он носит кожаную жилетку на голое тело, шипованные браслеты и ездит на двух дельфинах в проклепанной сбруе. Правда, сексуальная ориентация «Человека-избирателя» сомнений не вызывает — в ролике показано, как он занимается сексом сразу с несколькими девицами. Хотя ролик мгновенно разошелся по соцсетям, добропорядочным датчанам он показался слишком скабрезным. После многочисленных жалоб спикер датского парламента Могенс Ликкетофт вынужден был признать, что мультфильм получился значительно более провокационным, чем предполагалось.   Лента ру