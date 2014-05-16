На перекрестке у Вечного огня и музыкально-драматического театра примерно в 8 часов 50 минут произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи и автомобиля «Тойота Камри», передает lada.kz По свидетельству очевидцев, карета скорой помощи двигалась с включенной сиреной по центральной улице со стороны 7 микрорайона. «Тойота» проезжала перекресток со стороны 9 микрорайона на разрешающий сигнал светофора. В итоге столкновения автомобиль медиков перевернулся. В результате столкновения автомобиля скорой помощи и «Тойоты Камри» пострадали четыре человека.  Медицинская помощь потребовалась одной из женщин-врачей, сидевшей в кабине скорой помощи. Женщина госпитализирована в нейрохирургическое отделение областной больницы. Водитель автомобиля скорой помощи получил ушиб плеча. У двух практиканток, находившихся в карете скорой помощи, легкие травмы. После обследования их обещали отпустить.