hoverbackКогда Aerofex показала свой «ховербайк» (от англ. hoverbike, «парящий мотоцикл»), в калифорнийскую компанию начал поступать поток писем от людей, спрашивающих, когда же можно будет купить это чудо. Теперь Aerofex решила продавать коммерческую модель по 85 000 долларов — но придется оставить предзаказ в размере 5000 долларов. Скажете, дорого? Возможно. Но это же чудо! Коммерческий дизайн Aero-X объединяет канальные роторы на воздушной подушке с простотой рулевого управления мото- или квадроцикла. Это транспортное средство будет парить над землей на высоте почти 3,7 метра со скоростью 72 км/ч. Два человека могут перемещаться по бездорожной местности. Фантастический аппарат стал возможен только потому, что Aerofex решила сложнейшие инженерные задачи, связанные с устойчивостью и управляемостью, мешавшие в создании подобных средств испокон веков. Пилот прототипа Aero-X может просто направить аппарат вперед, используя ручки руля, как на мотоцикле. Де Рош предполагает, что конечный прототип Aero-X сможет перевозить 140 килограммов веса и работать около 1 часа и 15 минут с полным бензобаком. Канальные вентиляторы аппарата сжигают больше топлива, чем вертолет с открытым винтом, но этот транспорт стоит гораздо меньше вертолета или самолета, и его гораздо легче контролировать. Aerofix подала несколько патентов для решения задач стабильности и связки, которые мешали на раннем этапе разработки транспорта. Одно из решений компании включает кожух вокруг нижней части передних и задних винтов, чтобы усовершенствовать управление движением транспортного средства. Если все пойдет хорошо, летные испытания финального варианта Aero-X начнутся в 2016 году. Инженерам Aerofex также пришлось решать проблему сильных порывов ветра. Для этого они наблюдали за квадрокоптерами, которые стали популярными среди энтузиастов робототехники. Квадрокоптеры используют обычные смартфонные чипсеты, которые включают гироскопы и акселерометры для определения направления и силы ветра, поэтому подобный бортовой компьютер может автоматически компенсировать порыв ветра без необходимости человеческого вмешательства. Aerofex использует похожую тактику с прототипом Aero-X, поэтому парящее транспортное средство автоматически компенсирует ветряную погоду. История Aero-X восходит еще к холодной войне, а точнее транспорту, разработанному в 60-х годах. Пионер аэрокосмической отрасли Фрэнк Пясецки разработал аналогичный «летающий джип» с вертикальным взлетом и посадкой для армии США. Они могли летать на высоте до трехсот метров в воздухе. Однако армия отказалась от этой концепции из-за проблем с устойчивостью и управляемостью, которые удалось решить Aerofex совсем недавно. Часть усилий Aerofex, направленных на то, чтобы сделать Aero-X удобным пользователям, привели к регулировке производительности транспорта, чтобы гонщики не парили слишком высоко или не летали слишком быстро. Команда также предусмотрела дополнительные методы защиты от аварий и, возможно, создаст систему подушек безопасности для всего транспорта.   hi-news.ru