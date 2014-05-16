В Роскосмосе продолжают расследование неудачного запуска «Протона-М» со спутником «Экспресс-АМ4Р». Как сообщил ИТАР-ТАСС представитель Федерального космического агентства, авария произошла на высоте 161 км из-за отклонения «Протона-М» от траектории полета. Источник: «Прошла ошибка по углу и крену». Автоматическое отключение третьей ступени ракеты-носителя «Протон-М» произошло из-за отказа одного из рулевых двигателей — они отвечают за ориентацию ракеты в пространстве. Уточняется, что это случилось на 545-й секунде полета.
Ранее в Роскосмосе сообщили, что ракета со спутником сгорела в плотных слоях атмосферы. Запуски «Протонов» приостановлены до окончания расследования госкомиссии.
«Экспресс-АМ4Р» должен был обеспечить доступ в Интернет в отдаленных и труднодоступных регионах России. Однако по злой иронии он повторил судьбу своего предшественника: в августе 2011-го подобный спутник, тоже запущенный при помощи «Протона», оказался на нерасчетной орбите и по назначению не использовался. Причиной ЧП тогда назвали проблемы с разгонным блоком.