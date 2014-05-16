Министерство образования и науки Казахстана планирует опубликовать список вузов, которые могут закрыться из-за низкого качества предоставляемого ими обучения, сообщил глава ведомства Аслан Саринжипов, передает ИА Новости-Казахстан.  "Выпускники вузов зачастую не конкурентоспособны и не востребованы на рынке труда, и, в первую очередь это касается выпускников мелких частных вузов. У нас их порядка 30 и многие из них находятся в списке с высоким риском. Хотел бы отметить, что в ближайшее время министерство планирует опубликовать список вузов, находящихся в списке с высоким риском для того, чтобы абитуриенты могли принимать правильное решение", - сказал Саринжипов на парламентских слушаниях в пятницу. Также он отметил, что министерство не гарантирует, что "эти вузы не закроются до окончания учебы студентами". "В этих вузах недостаточно квалифицированных педагогов, учебных помещений, учебного оборудования, лабораторий, литературы, отсутствует научная работа. При этом многие частные вузы имеют высокую и средние степени риска.  В ближайшие годы первоочередная задача - повышение качества и оптимизация некачественных вузов", - добавил министр. По его словам, в 2013 году в отношении 10 вузов направили административные дела в суды. Пять вузов были лишены лицензий и закрыты решением суда. "Работа по оптимизации "Фабрик выдачи дипломов" будет продолжена", - заключил Саринжипов.