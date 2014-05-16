Иллюстративное фото с сайта http://www.movpins.com/ Иллюстративное фото с сайта http://www.movpins.com/ В США  разработали план  CONOP 8888 - план спасения от зомби. Пентагон разработал план операции по отражению возможного нашествия армии зомби, передает НТВ со ссылкой на американский журнал Foreign Policy, в распоряжении которого оказался данный документ. По данным издания, документ под кодовым названием CONOP 8888 «Достижение господства в борьбе против зомби» хранился на закрытом сайте военного ведомства. Он датируется 30 апреля 2011 года, и его авторы отмечают, что его концепция вовсе не является шуткой. В сводном обзоре CONOP 8888 отмечается, что данный план служит «методическим руководством для объединенного стратегического командования ВС США, необходимым для разработки методов защиты населения от живых мертвецов». В нём описан подробный план действий в случае нашествия зомби, причём «живые мертвецы» разбиты на категории: зомби-курицы, зомби-веганы и даже «магические зомби». Согласно сценарию, миллионы зомби атакуют людей, инфекция быстро распространяется, при этом у человечества нет эффективных мер по борьбе с живыми мертвецами, отмечает RT. В плане прописана пошаговая инструкции действий Стратегического командования США. Основная цель военных – защитить незаражённых людей от опасностей, которые представляют зомби, и сохранить человечество как вид. При этом американцы готовы спасти всех представителей человеческого рода. В случае атаки зомби даже старая вражда между нациям отходит на второй план, считают в Пентагоне. «Так как зомби представляют угрозу для каждого человека, Стратегическое командование США будет готово защитить святость человеческой жизни и провести операцию с целью поддержки и защиты любой человеческой популяции, включая наших традиционных противников», - говорится в документе. Создатели этого документа поясняют, что использовали зомби в качестве условного противника именно как абсолютно невероятный вариант, чтобы избежать нежелательных политических последствий, которые могли возникнуть при обозначении в качестве врага любых реальных государств. Журналистам издания Foreign Policy в Пентагоне подтвердили, что такой документ действительно хранится на служебном сайте военного ведомства, но отметили, что он является лишь удобным тренировочным инструментом и не входит в программу действий американского генштаба. topnews.ru