Фото: instagram.com/irinashayk Фото: instagram.com/irinashayk Российская модель Ирина Шейк поделилась со своими поклонниками фотографией в Instagram с надписью на английском языке: "Верните наших девочек!". Однако Интернет-пользователи пришли к выводу, что своим обнаженным фото популярная модель решила просто выставить себя напоказ. 28-летняя звезда поддержала акцию по спасению юных лицеисток, похищенных в Нигерии мусульманской группировкой "Боко харам". Однако блогеры раскритиковали этот жест девушки, поскольку усмотрели в нем недопустимый посыл. По словам блогеров, таким образом модель подчеркнула сексуальный подтекст трагической истории, поскольку похищенные девушки, скорее всего, были отданы в сексуальное рабство к боевикам. Помимо этого, пользователи отметили, что звезда мировых подиумов поучаствовала в акции в одном нижнем белье, только для того, чтобы выставить себя на первый план. Сама модель прокомментировать свой поступок отказалась, за нее это сделала пресс-служба: "Каждый видит то, что хочет видеть. Все эти обвинения надуманны. Ирина очень переживает за пострадавших девочек, поэтому не могла остаться в стороне и присоединилась к акции. Более того, на Ирине есть верхняя часть купальника, поэтому вся критика необоснованна", – цитирует агента Super.ru Помимо Ирины Шейк фотографии с призывом вернуть молодых девушек домой выложили на своих страницах в социальных сетях такие звезды, как Эмма Уотсон и Энн Хэтэуэй, Кара Делевинь, Джастин Тимберлейк и первая леди США Мишель Обама. Среди российских звезд к акции присоединилась актриса Рената Литвинова. Напомним, что действующая в Нигерии радикальная группировка "Боко харам" взяла на себя ответственность за похищение 14 апреля более 270 школьниц из лицея в населенном пункте Шибок на северо-востоке страны. Главарь боевиков Абубакар Шекау в видеообращении пригрозил, что находящиеся в плену школьницы "будут взяты в рабство, проданы и выданы замуж". По данным полиции, вооруженные люди из "Боко харам" похитили 276 девочек. Из них 53 смогли сбежать, 223 остаются в руках бандитов. В начале мая боевики захватили еще 11 школьниц, напав на два небольших поселка. Президент Нигерии Гудлак Джонатан отдал приказ руководителям силовых структур "сделать все возможное" для освобождения всех Дни ру