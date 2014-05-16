Известная певица ушла из своего родного коллектива. Популярная российская певица и бессменная солистка группы Serebro Елена Темникова ушла из коллектива, в котором она трудилась с самого его создания в 2006 году. Разговоры о том, что Максим Фадеев собирается уволить девушку впервые появились ещё в 2009 году. Тогда в прессе писали о том, что основной причиной недовольства продюсера стал роман певицы с братом Фадеева Артемом, однако, несмотря на это, Темникова оставалась в группе, а вот блондинки в её составе успели смениться несколько раз. "Елена Темникова действительно досрочно вышла из состава группы Serebro. Причиной этому послужило ухудшение ее здоровья", – цитирует Super.ru PR-директора коллектива Екатерину Дзергун. При этом в группу будет возвращена выбывшая ранее блондинка, поэтому группа не превратится из трио в дуэт. "По решению продюсера группы Максима Фадеева на время Лену заменит Настя Карпова", – отметила Дзергун. Отныне в группе в Serebro, впервые за всю историю коллектива, будут выступать сразу две блондинки: бывшая солистка Анастасия Карпова, а также пришедшая ей на замену в октябре 2013 года Дарья Шашина. Третьей участницей станет брюнетка Ольга Серябкина, которая работает в группе со дня её основания. Добавим, что ранее сама Елена Темникова неоднократно говорила в своих интервью, что мечтает о простом семейном счастье. Также она заявляла, что намерена уйти из группы в декабре 2014 года.   Топньюс