Цветы у Вечного огня в Атырау могли стать причиной пожара, сообщает 31 канал. - В прошлом году сразу после гуляний хулиганы едва не устроили пожар, забросав Вечный огонь возложенными к нему букетами. Чтобы не допустить этого, коммунальным службам было дано указание цветы убрать, - объяснил пресс-секретарь акима Атырау Арман АДИЛГАЛИЕВ. Возмущенные горожане сняли на камеру мобильного телефона, как коммунальщики и полицейские, не дожидаясь окончания праздничных гуляний, принялись убирать с мемориала Вечного огня букеты, которые возложили жители. При этом праздник еще не закончился. Люди продолжали нести цветы к мемориалу, когда неожиданно началась уборка. Горожане пробовали остановить коммунальщиков, но полицейские, которые руководили процессом, загрузили все букеты в мусоровоз, который подогнали к самому мемориалу.