По словам Амантая РАШКАЛИЕВА, финансовой полицией завершено расследование уголовного дела в отношении. Силовиками было установлено, что ХАЛЕНОВ, будучи членом государственной приемочной комиссии по приемке построенных объектов в эксплуатацию, установил своеобразную «таксу» в сумме 10 тысяч тенге за подписание акта приемки объекта в эксплуатацию и систематически получал взятки от предпринимателей Уральска за свои действия в пользу взяткодателей. По данным следствия, 14 июня прошлого года ХАЛЕНОВ получил 10 тысяч тенге от директора одного из уральских ТОО за подписание и проставление печати в акте государственной приемочной комиссии и заключении рабочей комиссии о готовности нового жилого дома, расположенного в 4 микрорайоне. Далее 26 июня 2013 года он получает все те же 10 тысяч тенге, но уже от директора другого предприятия за подписание и проставление печати в документах по газоснабжению, электро- и водоснабжению, установке индивидуального септика и ограждения одноэтажного одноквартирного дома в селе Рубежинское Зеленовского района. Кроме того, ХАЛЕНОВ обвиняется в покушении на получение взятки в виде строительных материалов от уральского бизнесмена на общую сумму 84 тысяч тенге за не привлечение последнего к административной ответственности. Уральский городской суд признал Бауыржана ХАЛЕНОВА виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы, но в соответствии со статьей 73 УК РК он был освобожден от отбывания наказания в связи с тяжким заболеванием под названием тубспандилит на основании заключения врачебной комиссии. Приговор суда вступил в законную силу.