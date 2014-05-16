klavaПока десятки, а то и сотни производителей решают проблему автономности беспроводных устройств, фирма Griffin решила блеснуть оригинальностью и представила новую клавиатуру для iPad и других гаджетов на базе iOS. Ее не придется подзаряжать или менять в ней элементы питания. Все потому, что она проводная и питается как раз от планшетника Apple. Клавиатура от Griffin имеет незамысловатое название Wired Keyboard. Раскладка клавиш во много повторяет вариант беспроводного аналога от Apple, но F-клавиши имеют обозначения, подходящие для iOS-устройств. Например, Escape выполняет функции клавиши Home, а F1 вызывает Spotlight. Griffin Wired Keyboard доступна в двух вариантах: с разъемом Lightning и постепенно уходящим в прошлое 30-пиновым коннектором. Поддерживаются любые устройства на базе iOS, включая iPhone, iPad и iPod touch. Они и выступают источником питания для клавиатуры, хотя вряд ли она потребляет много энергии. Длина провода составляет ровно один метр. Кому же может пригодиться проводная клавиатура в эпоху беспроводных устройств? В Griffin в качестве вариантов предлагают несколько ситуаций. Во-первых, Wired Keyboard может быть полезна в самолете, когда на мобильном режиме активирован авиарежим. Во-вторых, в учебных заведениях, где от количества беспроводных клавиатур у студентов нередко возникает путаница. Наконец, не будем забывать о том, что с данным устройством ввода не придется добавлять себе еще одну головную боль с его зарядкой, потому что она просто не нужна в данном случае. Заказать это необычное в современном мире устройство можно на официальном сайте Griffin. Стоимость Wired Keyboard составляет $60. За эти же деньги вполне можно подыскать себе и беспроводной аналог, но тут уже каждый решит для себя сам. Жаль только, что данная клавиатура не может быть подключена к компьютеру, хотя бы при помощи переходника. Возможно, тогда бы она смогла найти дополнительных покупателей.   iphones.ru