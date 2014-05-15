Фотографы запечатлели советника Еркеля в момент, когда он бил протестующего ногами. По информации газеты, Еркель три или четыре раза ударил демонстранта, пока того удерживали двое солдат. Перед этим пострадавший ударил по автомобилю из кортежа премьер-министра. В среду в связи с аварией на шахте в Соме, унесшей жизни 282 человек, с протестом на улицы Анкары вышли сотни демонстрантов. Они выкрикивали антиправительственные слоганы и бросали камни в полицейских. Столичные стражи порядка были вынуждены принять ответные меры, применив водометы. В самой Соме разъяренная толпа протестующих напала на автомобиль Эрдогана, прибывшего в среду на место происшествия. Возле здания, где турецкий премьер проводил пресс-конференцию, толпа выкрикивала лозунги с призывами к отставке правительства. В итоге премьер с охранниками укрылся в супермаркете. Действия Еркеля вызвали бурную реакцию в турецких СМИ и соцсетях. Чиновник подтвердил, что на фотографии действительно он, и пообещал сделать официальное заявление. Впрочем, один из пользователей Twitter поспешил защитить Еркеля, заявив, что пострадавший был не шахтером. «Провокатор — член Турецкого союза молодежи, а не (пострадавший) на шахте Сома, он оскорбляет советника премьера. А тот должен никак не реагировать на это?» — заявил пользователь по имени Эсат. Крупнейшая в истории Турции авария на шахте произошла 13 мая. По предварительным данным, произошло короткое замыкание, которое привело к пожару и взрыву. В момент взрыва под землей находились 787 человек. Компания-оператор турецкой шахты объявила, что около 450 шахтеров были спасены. Спасательная операция продолжается. Новости mail.ru  