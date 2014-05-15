Проблему контроля за деятельностью международных неправительственных организаций в Казахстане озвучил в ходе заседания верхней палаты сенатор Дулат Кусдавлетов, сообщает tengrinews.kz. - Использование неправительственных организаций в глобальном информационном противоборстве становится одним из мощных инструментов влияния на происходящие мировые события. Подтверждением тому являются цветные революции, интернет-восстания, флешмобные революции, происходящие по всему миру. Эти и другие вызовы являются последствием недоработок государственных структур и серьезной проблемой мирового масштаба, требующей повышенного внимания, - зачитал сенатор Дулат Кусдавлетов свой депутатский запрос на имя премьер-министра. Депутат считает, что деятельность некоторых НПО, которые слабо контролируются госорганами или вообще не контролируются, остается непрозрачной и бесконтрольной и фактически находится вне правового поля. - Стоит помнить, что работа не всех этих организаций носит созидательный характер. Распространение и внедрение через НПО деструктивной информации может повлечь негативные последствия в целом для страны и дестабилизировать общественность. Поэтому следует обратить внимание государственного аппарата на эту проблему в рамках укрепления законности и государственности, и устранить указанный вакуум в общественной жизни, - заявил Даулет Кусдавлетов. Сенатор предлагает изучить ситуацию с функционирующими в стране международными НПО и некоммерческими организациям и регламентировать их деятельность. - А также обратить внимание на опыт России по решению проблем использования интернет-ресурсов, посредством которых внешние силы могут незаметно проводить работу по распространению своей деструктивной деятельности на территории нашей страны, - заключил депутат.  