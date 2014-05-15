Сейм Латвии в четверг в третьем, окончательном, чтении одобрил поправки в законодательство, предусматривающие наказание в виде лишения свободы за прославление, отрицание, оправдание или подвергание сомнению советской и нацистской оккупации. Правительство Латвии считает, что республика была оккупирована СССР с 1940 по 1991 год. Россия категорически не согласна с такой постановкой вопроса. Уголовному преследованию, согласно принятым поправкам, будут также подвергаться лица, отрицающие или оспаривающие холокост и преступления против человечности. Чтобы поправки вступили в силу, их должен одобрить президент. Ранее входящее в правительство Латвии Национальное объединение передало на рассмотрение парламента поправки, предусматривающие наказание в виде лишения свободы до трех лет за отрицание, оправдание или подвергание сомнению советской и нацистской оккупации. Против этих поправок выступили правозащитники. Россия также подвергла их жесткой критике. В марте в столице Латвии прошло очередное шествие легионеров СС, в нем приняли участие около тысячи человек. Каждый год 16 марта в латвийской столице проходит шествие участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников. В мероприятии, которое вызывает возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек. МИД РФ считает шествие легионеров СС в Риге позором.  