"По предварительным данным областных управлений сельского хозяйства, в 2014 году сельскохозяйственные культуры планируется разместить на площади 21 миллион 800 тысяч гектаров, что на 313 тысяч больше, чем в 2013 году. Площади весеннего сева составят 19 миллионов гектаров, что на уровне прошлого года. Под зерновыми будет занято 15,9 миллиона гектаров, в том числе под пшеницей – 12,8 миллиона с сокращением к уровню 2013 года на 319 тысяч га (2,5 процента), риса – 86,8 тысячи гектаров с сокращением на 3,2 тысячи гектаров (3,7 процента)", - говорится в информации. Площади кукурузы на зерно увеличатся на 7,2 тысячи гектаров, зернофуражных, крупяных и бобовых культур – на 303,5 тысячи гектаров. Площади масличных достигнут 2 миллионов, что на 36 тысяч гектаров больше уровня прошлого года, кормовых культур – 3,4 миллиона гектаров, что больше на 277 тысяч по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в информации ведомства отказались делать какие-либо прогнозы урожая, отметив, что делать пока прогнозы преждевременно.