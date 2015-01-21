Сегодня, 21 января, в Уральске продемонстрировали, как будут делать искусственный щебень, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". sheben8Завод находится на окраине города в п. Меловые горки. На открытии производства присутствовали представитель реактора коммерциализации г. Рига Висманд МЕНДЖОКС, директор НИИ инжиниринга и ресурсосбережения, руководитель проекта Сарсенбек МОНТАЕВ, директор технопарка "Алгоритм" Арман ЕСЕКЕНОВ, генеральный директор ТОО "Центр коммерциализации технологии" при МОН РК Дамир ЕГИЗБАЕВ, международный эксперт «CRDR GLOBAL» государственного департамента США Олег ДЬЯЧЕНКО, а также представители от ЖКХ, магистранты и докторанты ЗКАТУ им. Жангир хана. Производство партии щебня занимает три часа. Как рассказал директор ТОО технопарк "Алгоритм" Арман ЕСЕКЕНОВ, опытно-промышленные испытания по партии искусственного щебня проводятся на базе известкового завода. - В нашей области производится искусственный щебень из опоки и из кремнистой глины, - рассказал Арман ЕСЕКЕНОВ. - Проект был поддержан ТОО "Центр коммерциализации технологий", был выделен грант. Сейчас решается вопрос о предоставлении месторождения. С акиматом Уральска прорабатывается вопрос использования данного искусственного щебня для дорожных работ. По словам директора технопарка "Алгоритм", природный щебень предприятие завозит с Актюбинской области с мугалжарских гор по цене 6-7 тысяч тенге за тонну. Планируется, что производимый у нас щебень по всем физическим и химическим параметрам будет соответствовать, а где-то даже превосходить природный щебень. Его цена будет составлять 4-4,5 тысячи тенге. К слову, завод уже даже нашел рынок сбыта - это Атырауская область. Как выяснилось, искусственный щебень может использоваться для производства железобетонных изделий, дорожного полотна и для производства тротуаров и плиток. Из 200 тонн кремнистой глины предприятие получает 200 тонн искусственного щебня. Как выяснилось, данным проектом уже заинтересовались предприниматели из Риги. Представитель реактора коммерциализации Висманд МЕНДЖОКС рассказал, что с проектом впервые познакомился год назад в Риге, когда к ним приезжал Сарсенбек МОНТАЕВ. - Мы видим большой потенциал, - говорит Висманд МЕНДЖОКС. - Если все лабораторные исследования подтвердятся, то мы будем ставить заводы и начинать работать. Также предприниматель из Латвии поделился, что они планируют открыть заводы по производству искусственного щебня в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Изначально в Казахстане планируется открыть 5 заводов. sheben6   sheben1sheben2 sheben3 sheben4 sheben5 sheben7Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА