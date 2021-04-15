В Уральске на видео попало столкновение «Газели» и Mercedes

От столкновения грузовая "Газель" упала на бок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, ДТП произошло 14 апреля в 19.45 на пересечении улиц Жангир хана и Айткулова. - 23-летний водитель "Газели", направляясь по улице Айткулова проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с «Мерседесом», за рулем которого был 40-летний мужчина, - отметили в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, в отношении водителя "Газели" был составлен протокол по статье 599 КоАП РК "Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регули