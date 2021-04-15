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Происшествия Социум

В Уральске на видео попало столкновение «Газели» и Mercedes

От столкновения грузовая "Газель" упала на бок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, ДТП произошло 14 апреля в 19.45 на пересечении улиц Жангир хана и Айткулова. - 23-летний водитель "Газели", направляясь по улице Айткулова проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с «Мерседесом», за рулем которого был 40-летний мужчина, - отметили в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, в отношении водителя "Газели" был составлен протокол по статье 599 КоАП РК "Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регули
Кристина Кобина
В Уральске на видео попало столкновение «Газели» и Mercedes
От столкновения грузовая "Газель" упала на бок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Видео столкновения &quot;Газели&quot; и Mercedes попало на видео в Уральске
Видео столкновения &quot;Газели&quot; и Mercedes попало на видео в Уральске
В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, ДТП произошло 14 апреля в 19.45 на пересечении улиц Жангир хана и Айткулова. - 23-летний водитель "Газели", направляясь по улице Айткулова проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с «Мерседесом», за рулем которого был 40-летний мужчина, - отметили в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, в отношении водителя "Газели" был составлен протокол по статье 599 КоАП РК "Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика" и 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".

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Видео столкновения &quot;Газели&quot; и Mercedes попало на видео в Уральске
Видео столкновения &quot;Газели&quot; и Mercedes попало на видео в Уральске
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео предоставлено пресс-службой ДП ЗКО
ДТП "Газель"

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