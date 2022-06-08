В Уральске начали отключать электроэнергию в подъездах и подвалах
Также многоэтажные дома отключены от электроэнергии в местах общего пользования, соответственно не работают лифты. Таких домов уже насчитывается около десяти, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
До первого июля этого года жители многоэтажных домов обязаны перейти на новую форму управления: объединения собственников имуществ (ОСИ) или простые товарищества (ПТ). КСК к этому времени ликвидируют, а дома останутся бесхозными.
Как сообщил главный специалист ЖК и ГТИ отдела ЖКХ ПТ и АД Уральска Дархан Еркинулы, в областном центре насчитывается 1 248 многоэтажных домов, из них в 54 домах созданы ОСИ, в 795 - ПТ. 106 домов по-прежнему обслуживаются кооперативами собственников квартир (КСК).
- В плане деятельности по управлению, наиболее выгодно создать ОСИ, потому что закон акцентирован именно на объединения. Простое товарищество предложено как альтернативный вариант. Для регистрации простого товарищества необходимо 100% согласие жителей. Для ОСИ необходимо согласие большинства из кворума (50% от участников собрания), - рассказал он.
К слову, сейчас уже рассчитан предварительный минимальный тариф и составляет 75 тенге за один квадратный метр. Но, его ещё не утвердили.
- 30% от этой суммы будет ежемесячно уходить на содержание управления (заработная плата управляющего, банковские услуги, канцтовары, аренда помещения) и 70% на содержание дома (техническое обслуживание общедомовых сетей, санитарная очистка прилегающей территории и мест общего пользования, опрессовка, услуги сантехника). Ещё будет создан сберегательный счёт для накопительных целей, на эти деньги можно будет сделать капитальные ремонты крыш или заменить сети в подвалах, - пояснил главный специалист.
Если отталкиваться от закона, Дархан Еркинулы отметил, что пока нет административных мер наказания для тех, кто не создал какую-либо форму управления. Но таким домам уже не предоставляются некоторые услуги, к примеру, отключена электроэнергия на местах общего пользования.
- Около десяти домов отключены от электроэнергии в местах общего пользования, соответственно не работает лифтовое хозяйство, нет электричества в подъездах и подвалах. Работы будут продолжены в этом направлении. Это те дома, которые обслуживались в ТОО. Сейчас они не создали ни ОСИ, ни ПТ, у них нет КСК и обслуживающих организаций, то есть бесхозные, - сказал главный специалист.
Стоит отметить, что также будут изыматься в судебном порядке задолженности в КСК.
