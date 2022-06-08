Он уверяет, что с его стороны никаких нарушений закона «О государственных закупках» не было, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан на своей странице в Facebook
сообщил, что главы управления и отдела физической культуры и спорта Каймен Есендияров и Артур Шергалиев
будут привлечены к административной ответственности. Причина - нарушение Закона «О государственных закупках». Восьмого марта этого года отдел физической культуры и спорта Уральска закупил у ТОО BLS GROUP 75 костюмов на 2,2 миллиона тенге, также из одного источника. Проверка показала, что товар не является объектом интеллектуальной собственности и поставщик не обладает авторскими правами, а отдел не имел права закупать. По словам общественника, им грозит внушительный штраф.
Сам Артур Шергалиев не согласен с мнением Бауыржана Ахметжана и считает, что всё делал в рамках действующего законодательства.
– Мы категорически не согласны с мнением общественника. Но я, как руководитель отдела, буду отвечать за свои действия сам. Вышеуказанные доводы не имеют под собой основания, признаков нарушения закона не усматриваю. Проверка ДВГА ещё не проводилась и утверждать о нарушении закона ещё рано. Компания BLS GROUP является отечественным производителем, который разрабатывает собственные эксклюзивные дизайны спортивных костюмов для детей и взрослых, - говорит Артур Шергалиев.
Спикер добавил, что компания уже зарекомендовала себя среди спортсменов, изготавливает экипировку для сборных команд Универсиады, чемпионатов и соревнований, имеет международные сертификаты на разработку коллекций и их производство.
– Это не «шарашкина кантора», компания закупает качественную ткань из Турции и на своей базе шьёт костюмы, разрабатывает индивидуальный дизайн для каждого заказчика. У них есть международные сертификаты и авторское право. Наш отдел закупил костюмы по закону, не нарушая его. Костюмы мы закупали для наших спортсменов, которые участвовали в спартакиаде, они заняли первое место и 14 июня поедут в Костанай на республиканский этап. В суд подавать на общественника я не намерен, решил прокомментировать ситуацию, - отметил Артур Шергалиев.
Юрист ТОО BLS GROUP Есмухан Кинжитаев также не согласился с доводами Бауыржана Ахметжана и подчеркнул, что их предприятие работает прозрачно, у них есть своя база, швейный цех, а на изготовленные продукты имеют авторское право и сертификат.
– Претензии касаются заказчика (отдел физкультуры и спорта - прим. автора), если они будут подавать иск в суд на защиту чести и достоинства, то мы готовы выступить на стороне Артура Шергалиева, - заключил Есмухан Кинжитаев.
Окончательную точку в этом деле поставит департамент внутреннего государственного аудита.
