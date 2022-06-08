– 30 июня подсудимый повторно встретился с предпринимателем и договорился с ним о выплате 21 миллиона тенге. Подсудимый попросил своего знакомого забрать эти деньги из квартиры потерпевшего. При передаче денег свидетель был задержан сотрудниками Антикоррупционной службы. Указанные обстоятельства и вина подсудимого подтверждаются показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, перепиской в мессенджере Whatsapp, аудио и видео записями, заключениями экспертиз, - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области огласили приговор в отношении сотрудника департамента агентства по противодействию коррупции. Он признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения и в подстрекательстве к даче взятки должностному лицу в крупном размере. Из материалов дела следует, что в апреле прошлого года подсудимому стало известно, что в отношении председателя правления ТОО проводятся оперативно-розыскные мероприятия. 26 июня борец с коррупцией встретился с ним и сообщил, что может помочь ему прекратить проверки и положительно решить его проблему через своё руководство, для чего потребовал 30 миллионов тенге.Суд признал его виновным и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы, а также пожизненно запретил занимать должности на государственной службе. Кроме этого, подсудимый лишён специального квалификационного класса пятой категории. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.