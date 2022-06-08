- Бюджет стал планироваться таким образом, что в течение года по непонятным причинам не хватает средств на текущие расходы. Это нонсенс. Особенно учитывая, что есть бюджет развития - 1,2 трлн тенге. Мы же не планируем капитальный ремонт квартиры, если нам не хватает денег на оплату коммунальных услуг. За исключением инициатив главы государства, это просто некачественное планирование бюджета администраторами бюджетных программ и согласие с этим министерства финансов, - сказала Годунова на пленарном заседании мажилиса.

- Тогда как очевиден резерв пополнения государственной казны за счёт налогового администрирования. К сожалению, и в этом году госаудитом не подтверждены дополнительные поступления, заявленные КГД, за счёт улучшения налогового таможенного администрирования. Мы смогли подтвердить в 1,8 раза меньше, чем было заявлено, - отметила председатель Счётного комитета.

- Только по 15 крупным компаниям, исправно исполняющим свои обязательства даже в кризисные годы, бюджет в конце 2021 года недополучил порядка 167 млрд тенге. Однако буквально в первых числах января этого года задолженность была погашена. Реальная была недоимка? Мы сомневаемся, - считает спикер.

- То, что касается ввозимой обуви по сумме. И мы пришли к тому, что у нас часть населения должна ходить босиком. Никто босиком не ходит. Зимой и летом, осенью все обуты. У всех по несколько пар обуви. Обувь - это недорогой товар. А что говорить, если мы коснёмся вопросов дорогого оборудования, промышленного оборудования, цифрового оборудования и так далее, - заключила Годунова.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам председателя Счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Натальи Годуновой, в прошлом году нарушений в бюджете стало меньше на 27% - 413 млрд тенге.По её словам,. Доходы более чем на треть сформированы за счёт средств нацфонда. Этот показатель остаётся высоким на протяжении последних трёх лет.Наталья Годунова сказала, что в методике прогнозирования поступления бюджета по двум основным налогам - корпоративный и подоходных налог и налог на добавленную стоимость, выявлены недостатки. Только по КПН занижение прогноза на прошлый год составило 239 млрд. Всё это, по её словам,Недочёты выявили и по таможенному администрированию. В ходе аудита налогового и таможенного администрирования было выявлено расхождение по обуви.Кроме того, по ее словам, в стране слабо проводится работа по взысканию долгов в рамках процедур банкротства и реабилитации.