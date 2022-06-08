Трагедия произошла утром седьмого июня, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Информацию подтвердили в департаменте полиции ЗКО. Смерть мужчины 1961 года рождения наступила в результате падения с крыши девятиэтажного дома. По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 части 1 УК РК «Доведение до самоубийства». По информации «МГ», погибший работал на должности суперинтенданта в компании КПО б.в. Между тем в пресс-службе предприятия ответили, что «не могут ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию» и попросили направить письменный запрос. Отметим, что несколько лет назад ЗКО потрясли жестокие убийства сотрудников КПО б.в. В 2011 году в 10-ом микрорайоне Аксая был застрелен молодой мужчина - сотрудник КПО б.в., работавший в отделе геологии. Двумя годами позже в феврале 2013 года в квартире многоэтажки в том же 11-ом микрорайоне было найдено тело женщины, обмотанное скотчем и с полиэтиленовым мешком на голове. Убитой оказалась сотрудница отдела геологии КПО б.в. Оба убийства так и не были раскрыты.