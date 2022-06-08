С прилавков исчез удешевлённый хлеб по 90 тенге, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Уже несколько дней жители ЗКО не могут найти удешевлённый социальный хлеб.
- Обошла несколько ларьков и не нашла хлеб. Продавцы говорят, что нет хлеба, а почему нет, спрашивайте у акимата. Столько полей у нас, а сами себя мукой не можем обеспечить, получается? – возмущается пенсионерка Алуа Мурзахметова.
В уральских пекарнях заявили, что проблема действительно была – удешевлённая мука закончилась, а её поставка приостановилась.
- Но сейчас мука поставляется, уже завтра социальный хлеб будет в продаже, - рассказал владелец пекарни под брендом «Желаев НАН» Олег Талецкий.
В начале мая в ЗКО сразу на 20 тенге подорожал хлеб из муки высшего сорта. Владельцы пекарен рассказали, что повышение связано с ростом цены на муку, сахар и масло.
Руководитель управления сельского хозяйства ЗКО Жасулан Халиуллин также сообщил, что в область доставили достаточное количество удешевлённого зерна из «Продкорпорации».
– Зерно уже доставлено в элеваторы, оттуда хлебопеки будут брать муку. Мука есть, проблем с ней нет. Стоимость удешевлённой муки составляет 135 тенге за килограмм, а рыночная стоимость составляет 180-200 тенге. Зерно доставляется с северных регионов Казахстана, - отметил Жасулан Халиуллин.
Он напомнил, что до 30 июня Россия установила ограничение на вывоз фуражного и продовольственного зерна.
