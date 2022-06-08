Министр экологии Казахстана высказался об отстреле сайгаков
Численность сайгаков в Казахстане превысила допустимую норму, передаёт BaigeNews.kz.
Фото из архива "МГ"
Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев.
- Популяция сайгаков превысила один миллион 318 тысяч. Оптимальная численность по заявлению наших учёных это порядка 700-800 тысяч, - сказал он в кулуарах мажилиса.
Журналисты поинтересовались, значит ли это, что министр может разрешить отстрел половины сайгаков.
- Почему половину. Не пытайтесь поймать меня за слова. Логика простая - если учёные наши скажут, что регулировать численность сайгаков есть необходимость, мы это будем делать. Регулировать - это биологическое изъятие называется, - заключил он.
Ранее сообщалось, что на территории семи районов ЗКО находятся около 740-750 тысяч голов сайги, а по области их численность достигла миллиона голов. Первый замакима области Арман Утегулов говорил, что сейчас решается вопрос о частичной ликвидации краснокнижных животных.
