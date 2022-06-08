Старое здание школы снесли ещё в 2020 году, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото предоставлено родителями учеников СОШ №31
В феврале этого года в управлении строительства ЗКО отметили, что инвестор планирует сдать школу и ввести её в эксплуатацию до конца этого года
. В редакцию «Мой ГОРОД» обратились родители учеников. Они переживают за то, что строительство вновь заморозилось, так как по их наблюдениям на территории школы не ведутся строительные работы.
- Два года назад её разобрали и до сих пор нет никаких движений. Мы поднимали шум вокруг этого вопроса, вроде немного стали шевелится, вырыли котлован, привезли какие-то плиты, огородили территорию, и всё на этом. Район активно застраивается, детям некуда ходить в школу. Толком ответов на этот вопрос мы не можем добиться, - обратились родители учеников СОШ №31.
Мы связались с инвестором-застройщиком ТОО «КазХол» Есенжаном Шунаевым. Он заявил, что строительство завершится в июне 2023 года.
- Всё зависит от системы оплаты, мы ждём кредитования. Проблем никаких нет. Материалы завозятся, фундамент уже возвели. Строительные материалы дорожают, но мы держимся на плаву, потому что стоимость арматуры то повышается в цене, то понижается. В этом учебном году дети ещё не будут учиться в школе, которую мы строим. Вопрос решённый, дети обучаются в других школах, - сказал застройщик.
Напомним, вокруг СОШ №31 прозвучало не мало возмущений
от родителей учеников, когда школу снесли, а строительство новой затянулось
. Они неоднократно собирались на месте разрушенного здания и требовали властей ускорить строительство, так как дорога до других школ представляет опасность: детям пришлось ходить за знаниями в темноте через железнодорожные пути в компании бродячих собак. Школьный автобус им не предоставляли.
В августе прошлого года руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев объяснил
, что строительство СОШ №31 обойдется бюджету в непосильные 1,6 миллиарда тенге. Тогда в распоряжении было лишь два миллиарда тенге на возведение новых школ, на эти деньги было решено завершить строительство школ в посёлках.
В ноябре 2021 года стало известно, что подрядчики приступили к возведению
СОШ №31 и её построят за счёт частных инвестиций.
