– На газификацию сёл из республиканского бюджета выделено почти 519 миллионов тенге, ожидается софинансирование из местного бюджета в размере 496 миллионов тенге. Уровень газификации составит 368 сёл из 416. В пяти проектах по газоснабжению 16 посёлков Казталовского района и одного села района Байтерек предусмотрены строительство внутрипоселковых сетей. Подключение домов к природному газу ориентировочно составит 200-240 тысяч тенге. В четырёх посёлках Жангалинского района акимат отдельно разработал проект по строительству внутрипоселковых сетей и социальных объектов. Подключение домов к природному газу ориентировочно составит 200-240 тысяч тенге, - рассказал Миржан Нуртазиев.

– Это хороший показатель и даёт нашим жителям комфортно жить и работать. Мы говорим, что село подключено к газу, есть ещё вопрос подключения самих домов села. Есть села, где люди не подключают свои дома к газу из-за высокой стоимости подключения. В 2020 году я дал поручение, чтобы построили внутрипоселковые сети. Но, к сожалению, не все районы выполнили поручение, до соцобъектов проект сделали, а внутри сёл нет. Поэтому в некоторых сёлах подключение к газу доходит до 450 тысяч тенге, - отметил глава региона.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Исполняющий обязанности руководителя управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Миржан Нуртазиев доложил, что сейчас Уральск и Аксай полностью переведены на природный газ, голубым топливом обеспечены все 12 районных центров. Из 416 сельских населённых пунктов области на сегодня газифицирован 341 посёлок. В 2022 году власти планируют обеспечить природным газом 27 сёл, в которых проживает 3 300 человек, два села газифицируют за счёт бюджета района Байтерек.Что касается четырёх сёл Теректинского района, что здесь строительство внутрипоселковых газопроводов проектом не предусмотрено. Поэтому подключение домов к голубому топливу обойдётся дороже и ориентировочно составит 300-450 тысяч тенге. Аким области Гали Искалиев подчеркнул, что за последние годы в области проведена большая работа по газификации и в ближайшее время наша область полностью будет обеспечена голубым топливом.Гали Искалиев поручил акимам районов снизить стоимость подключения газа для простых сельчан.