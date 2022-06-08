Депутаты одобрили предложенные поправки в первом чтении, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 68,5 млн тенге вложили жители ЗКО в финансовую пирамиду Иллюстративное фото из архива "МГ" Законопроект, инициированный депутатами парламента, рассмотрел мажилис в первом чтении. Проект направлен на усиление государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых пирамид. Одна из норм предусматривает установление уголовной ответственности за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид -  в УК предлагают ввести статью 217.1.
- После введения данной статьи знаменитости, блогеры, вайнеры и прочие лидеры общественного мнения будут гораздо более осмотрительными и ответственными при рекламе финансовых продуктов. По части первой деяние может быть наказано штрафом до 2 000 МРП или общественными работами до 600 часов, ограничением свободы. А часть четвёртая – это уже квалифицирующий состав, там уголовное наказание может быть от трёх до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, - сказал депутат мажилиса Юрий Ли.
В первом чтении народные избранники одобрили проект. Сейчас в Казахстане по крупному делу о финансовой пирамиде подозреваемыми проходят три вайнера. По версии следствия, они не только рекламировали её, но и были непосредственными организаторами.