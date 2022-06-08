Трагедия произошла седьмого июня в 19:15 на 115-ом километре дороги Жалпактал - Чапаево. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, на трассе опрокинулся Lexus, за рулём которого находился 36-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте. В салоне авто также находилась 32-летняя женщина, её с многочисленными травмами госпитализировали в больницу посёлка Жалпактал. Однако в 23:55 она, не приходя в сознание, скончалась. По данному факту полицейские начали досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».