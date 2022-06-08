В городе по-прежнему наблюдается дефицит сахарного песка, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».   В Атырау школьникам не продают сахар Иллюстративное фото из архива "МГ" В магазинах самообслуживания, где реализуют сладкий продукт по бюджетным ценам, стали игнорировать покупателей-школьников.
- Сегодня наблюдала очередь за сахаром в магазине «Лидер». Вывозят на продажу около 10-15 мешочков сахара (по два килограмма каждый), очередь не соблюдают, школьникам не выдают.  Может родители на работе, а может есть и другие причины. Почему школьникам не продают сахар? - возмущается жительница Атырау Нургуль Касангалиева.
Продавцы только разводят руками: таково указание администрации. На днях в акимате сообщили, что поступила новая партия сахарного песка. Остаётся надеяться, что хватит его всем, и школьникам тоже. Сахара, к слову, нет во многих крупных торговых центрах. Исчез даже рафинад. Ранее в Атырау сахар продавали по два килограмма в руки. Власти уверяют, что дефицит спровоцировал ажиотажный спрос на продукт. Лина ОЙЛОВА