В Уральске не хватает участковых

Только в поселке Зачаганск на одного участкового приходится 5 500 человек, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». На сегодняшний день в Зачаганске по последним данным проживает 55 000 человек. Согласно правилам на 2000 граждан должен быть один участковый инспектор, однако в реальности одному участковому приходится обслуживать 5,5 тысяч человек. За 2017 года в Зачаганске было зарегистрировано 1113 преступлений. Раскрыть удалось не все, лишь 70%, но учитывая, что на 55 000 жителей работают всего 11 участковых, этой статистике можно дать оценку «отлично». Лидируют среди всех видов преступлен