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В Уральске не хватает участковых

Только в поселке Зачаганск на одного участкового приходится 5 500 человек, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». На сегодняшний день в Зачаганске по последним данным проживает 55 000 человек. Согласно правилам на 2000 граждан должен быть один участковый инспектор, однако в реальности одному участковому приходится обслуживать 5,5 тысяч человек. За 2017 года в Зачаганске было зарегистрировано 1113 преступлений. Раскрыть удалось не все, лишь 70%, но учитывая, что на 55 000 жителей работают всего 11 участковых, этой статистике можно дать оценку «отлично». Лидируют среди всех видов преступлен
Кристина Кобина
В Уральске не хватает участковых
Только в поселке Зачаганск на одного участкового приходится 5 500 человек, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
На сегодняшний день в Зачаганске по последним данным проживает 55 000 человек. Согласно правилам на 2000 граждан должен быть один участковый инспектор, однако в реальности одному участковому приходится обслуживать 5,5 тысяч человек. За 2017 года в Зачаганске было зарегистрировано 1113 преступлений. Раскрыть удалось не все, лишь 70%, но учитывая, что на 55 000 жителей работают всего 11 участковых, этой статистике можно дать оценку «отлично». Лидируют среди всех видов преступления кражи. Воруют аккумуляторы с машин, залезают в дома и квартиры. Привлекают преступников драгоценности, деньги, сотовые телефоны и прочие не габаритные предметы, чтобы можно было легко унести. - Одних только бытовых вызовов поступает около 40-50 в день. Пока участковые по этим вызовам работают, на реальные преступления остается мало времени. Сейчас если они во время не обслужат вызов, люди начинают жаловаться, почему не приезжает полиция. Это все негативно отражается на работе. Но мы справляемся, - говорит начальник Зачаганского ОП Елжан КАКИЕВ. Только с начала года было совершено 8 квартирных краж и 21 автомобильная. В последнем случае, как правило, привлекают воров аккумуляторы. Такие преступления раскрываются практически сразу. - В основном ворует молодежь от 18 до 20 лет. Они безработные, не знают чем заняться. Аккумуляторы дорогие ведь. С "КамАЗа" два аккумулятора продал вот уже примерно 150-200 тысяч. Это большой ущерб. Также имеются преступления среди студентов. Совершают они их конечно не обдуманно. Проходит и видит, что телефон лежит на столе. Он его хватает, а потом когда задерживаешь его, он раскаивается. Видно, что украл необдуманно, - сказал заместитель начальника Зачаганского ОП Дидар КУРМАНГАЛИЕВ. Раскрывают полицейские также грабежи, разбои и факты умышленно причинения вреда здоровью. Только времени на это уходит немало. Причины - нехватка участковых и техники для патрулирования района. Виктор МАКАРСКИЙ Фото автора
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