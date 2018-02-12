В Уральске одинокой женщине с переломом позвоночника требуется помощь

34-летняя Нина ЕРКИБАЕВА в 2008 году получила перелом позвоночника и 7 лет носила металлоконструкцию, но в 2015 году ее удалили, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Одинокая женщина инвалид с непростой судьбою - в июне 2008 года она выпрыгнула из окна третьего этажа, когда врачи диагностировали у нее неизлечимую болезнь. По словам Нины ЕРКИБАЕВОЙ, в 2007 году у нее умерла мама и она осталась на улице. - Мама жила в ЖЭКовском доме, но он не был приватизирован, и после ее смерти я осталась на улице. Сначала жила у тети, потом у подруг, а потом, после попытки суицида, я стала жить с мужчи