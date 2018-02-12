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Социум

В Уральске одинокой женщине с переломом позвоночника требуется помощь

34-летняя Нина ЕРКИБАЕВА в 2008 году получила перелом позвоночника и 7 лет носила металлоконструкцию, но в 2015 году ее удалили, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Одинокая женщина инвалид с непростой судьбою - в июне 2008 года она выпрыгнула из окна третьего этажа, когда врачи диагностировали у нее неизлечимую болезнь. По словам Нины ЕРКИБАЕВОЙ, в 2007 году у нее умерла мама и она осталась на улице. - Мама жила в ЖЭКовском доме, но он не был приватизирован, и после ее смерти я осталась на улице. Сначала жила у тети, потом у подруг, а потом, после попытки суицида, я стала жить с мужчи
gorod
В Уральске одинокой женщине с переломом позвоночника требуется помощь
34-летняя Нина ЕРКИБАЕВА в 2008 году получила перелом позвоночника и 7 лет носила металлоконструкцию, но в 2015 году ее удалили, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Одинокая женщина инвалид с непростой судьбою - в июне 2008 года она выпрыгнула из окна третьего этажа, когда врачи диагностировали у нее неизлечимую болезнь. По словам Нины ЕРКИБАЕВОЙ, в 2007 году у нее умерла мама и она осталась на улице. - Мама жила в ЖЭКовском доме, но он не был приватизирован, и после ее смерти я осталась на улице. Сначала жила у тети, потом у подруг, а потом, после попытки суицида, я стала жить с мужчиной, который меня поставил на ноги, - рассказала женщина. После падения у Нины ЕРКИБАЕВОЙ был сложный перелом позвоночника в нескольких местах и ушиб спинного мозга. 8 месяцев она провела в областной больнице, где ей установили металлический каркас, чтобы она могла сидеть и держать спину. - Я пять лет жила с гражданским мужем на съемной квартире и не оформляла инвалидность и пенсию, так как он меня полностью обеспечивал. После больницы я 4 года провела в инвалидном кресле, а он помог мне встать на ноги. В 2013 году он умер, и я вновь осталась одна. Из родных у меня есть только дядя, который сам болеет. У него одна почка, и ему не до меня, а его семья и вовсе меня не признает, - пояснила расстроенная женщина. В 2015 году каркас у Нины стал распадаться, и по квоте ей провели операцию и удалили его. Теперь молодая женщина едва передвигается при помощи трости. Но самым главным ударом стало то, что после удаления металлического каркаса ей дали лишь 3 группу инвалидности. - Когда мой супруг умер, мне подруга помогла оформить инвалидность. В 2015 году я получила вторую группу, а в конце 2017 года после очередной медкомиссии мне присвоили рабочую 3 группу инвалидности. Несмотря на то, что нейрохирург написал, что мне запрещены физические нагрузки. Сами ведь врачи видят, что ни ходить, ни тем более стоять долго не могу. Куда я пойду работать в таком состоянии. Никому инвалид не нужен, - заявила Нина ЕРКИБАЕВА. Сейчас женщина-инвалид живет на съемной квартире в общежитии. Комната в 10 квадратных метров обходится ей в 25 тысяч тенге в месяц, пособие по инвалидности составляет всего 29 800 тенге. - Несколько месяцев назад я снимала квартиру пополам с подругой, но она съехала, а одной мне не потянуть квартиру, поэтому я теперь живу в комнате в общежитии. Мне единственное что нужно - это вернуть мою группу, чтобы было на что жить. В поликлинике, когда видят диагноз моей неизлечимой болезни, просто не хотят со мной связываться. Обивать пороги инстанций я долго не могу, физически не в состоянии. На те деньги, которые я получаю, не прожить, хорошо что подруги помогают, - рассказывает Нина ЕРКИБАЕВА. Нина ЕРКИБАЕВА родилась в Алматы, но училась и жила все это время в Уральске, однако родственников нет нигде и обратиться за помощью ей не к кому. В департаменте комитета труда и соцзащиты ЗКО сообщили, что впервые Нина ЕРКИБАЕВА обратилась к ним в 2015 году и ей дали вторую группу инвалидности. - 14 декабря 2017 года Еркибаева проходила очередное медицинское освидетельствование и ей была назначена третья группа инвалидности на год. В 2018 году, когда она вновь будет проходить медкомиссию, если специалисты решат, что ее состояние ухудшилось, она вновь может получить вторую или же первую группу инвалидности, - заявили в департаменте. Если Вы желаете помочь Нине ЕРКИБАЕВОЙ, можете обратиться по телефону 8 747 473 80 09.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
инвалид

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