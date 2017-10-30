В переводе с английского «со-working» дословно означает «совместно работающие». Если говорить простыми словами, то коворкинг представляет собой сообщество свободных и независимых людей, которые объединяются в одном помещении с целью выполнения определенной работы. Открытие коворкинга в Уральске при Дворце школьников и молодежи стало настоящим праздником для активистов молодежных общественных объединений, а также студентов, у которых масса интересных идей для реализации. В одном пространстве теперь смогут работать бок о бок веб-дизайнеры, программисты, копирайтеры, фрилансеры, начинающие молодые предприниматели, которым невыгодно снимать свой офис. Уральский коворкинг оборудован всем необходимым: бесплатным доступом к интернету, ноутбуками и другой материально-технической базой. Здесь организованы зал буккросинга, есть конференц-зал, зона индивидуальной и совместной работ. Ожидается, что коворкинг будет работать семь дней в неделю с девяти утра до шести часов вечера. На ресепшене коворкинга консультацию для посетителей будут вести специалисты областного ресурсного центра по работе с молодежью. На открытие коворкинг-центра было выделено около 3,5 миллиона тенге. Ожидается, что в ближайшее время он будет расширяться, и откроются новые кабинеты по направлениям. Работа коворкинга запущена при поддержке областного управления по вопросам молодежной политики в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру», поэтому в центре также начал свою работу тематический кабинет «Рухани жаңғыру», где молодежь будет проводить мастер-классы, тренинги, обсуждения по реализации шести направлений государственной программы таких, как конкурентоспособность, прагматизм, культ знаний, открытость сознания, эволюционное развитие, сохранение национальной идентичности. Аким области Алтай КУЛЬГИНОВ ознакомился с работой коворкинга и пожелал молодежи успехов в их начинаниях.