Не так давно закончилась большая часть строительства новых домов и дорог в поселке Зачаганск. Однако местные жители обеспокоены таким строительством. Их возмутил столб, который стоит посередине дороги напротив многопрофильной больницы. - Строители вообще смотрели, когда дорогу делали? А куда смотрит руководство? Неужели при проектировании никто не выезжал на место и посмотрел, где будет пролегать дорога. Почему столб не перегнесли, - возмутилась жительница Зачаганска Алия. Руководитель отдела строительства города Уральск Марат МОЛДАШЕВ сообщил, что строительство этого объекта началось в 2014 году. - Он является переходящим и строится по мере выделения денег из республиканского бюджета. Что касается столба, то в ближайшее время его уберет подрядная организация или ТОО «Жайык Жарыгы». Завершение строительства дороги планируется в следующем году, - пояснил Марат МОЛДАШЕВ.