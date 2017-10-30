Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений

Иллюстративное фото из архива "МГ" Во время облета побережья Каспийского моря в Жылыойском районе, в местности под названием Жылыой коса полиция заметила двух мужчин. При обследовании территории были обнаруженые рыболовные снасти - 1600 крючков, приспособленных для ловли рыб осетровых пород. Также среди зарослей камыша обнаружены рыболовные сети длиной более 5 километров. - Кроме того, на берегу были обнаружены плавательные средства марки «Амур» с подвесным мотором «Ямаха 200», а также лодка «Крылатка», оснащенная подвесным мотором марки «Ямаха 15». При осмотре близлежащего участка обнаружены 4 туши рыб осетровых пород. На месте также найдена железная тара - 30 штук - для изготовления черной икры, вместимость каждой из которых составляет 200 граммов, - сообщили в пресс-службе ДВД. По информации пресс-службы ДВД, по данному факту в отношении задержанных жителей Атырау по ст. 335 ч 3. УК РК - "" ведется досудебное расследование. Отметим, что республиканская акция «Бекіре 2017» стартовала 10 сентября и будет продолжена до 31 октября.

Всего за время осеннего этапа прироохранной акции "Бекіре"сотрудниками отдела по борьбе с преступными посягательств на рыбные запасы ДВД Атырауской области было заведено 15 уголовных дел. За 2 месяца зарегистрировано 77 административных нарушений по защите окружающей среды, изъято более 2 тонн рыбы, из них 131 кг - рыбы осетровых пород. У браконьеров конфисковано 5 плавательных средств.

Ерлан ОМАРОВ