Избиратели выберут 8 новых депутатов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 29 октября в Казахстане проходят довыборы депутатов в маслихаты районов, городов и областей. По словам председателя областной избирательной комиссии по ЗКО Гайсы КАПАКОВА, в нашей области довыборы проходят на 36 избирательных участках в г.Уральск и четырех районах - Теректинском (2 депутата), Казталовском (2 депутата), Бурлинском (1 депутат) и Жанибекском (1 депутат). - На этих избирательных округах насчитывается свыше 36 тысяч избирателей, - рассказал Гайса КАПАКОВ. В Уральске депутата выбирают вместо уже бывшего директора филиала АО «НК КТЖ» Уральского отделения дороги Курмангазы КАЖИДЕНОВА, который в феврале нынешнего года был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы за превышение власти и злоупотреблении должностными полномочиями. В областной маслихат выбирают депутата вместо директора ТОО "Болашак-Т" Кайдара КОЩАНОВА. Как стало известно, в отношении него антикоррупционной службой начато уголовное дело. - Кайдар КОЩАНОВ сдал мандат депутата областного маслихата по собственному желанию, - сообщил Гайса КАПАКОВ. Результаты довыборов депутатов будут известны завтра, 30 октября.