Видео было опубликовано в паблике @atyrauoil. Если верить комментарию автора, действие происходит прямо на проезжей части в микрорайоне Авангард, 4. На кадрах молодой человек жестоко избивает водителя одной из машин. Его знакомые, видимо, ехавшие с ним в одном авто ходят рядом и наблюдают за всем происходящим. Сам пострадавший сидит на земле, прикрывая голову от сильных ударов кулаком. Всего на дороге стоят 4 автомобиля с включенными двигателями, какая из машин принадлежит участникам драки, не уточняется. Через некоторое время прохожие все же решаются вмешаться и подходят к разьяренному мужчине, который и не думает останавливаться, нанося удары парню. Мужчинам, заступившимся за пострадавшего удается прогнать тирана и поднять с земли избитого парня. В пресс-службе ДВД Атырауской сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 293 УК РК "Хулиганство". Личности потерпевшего и нападавшего мужчин выясняются. Внимание! Видео 18+ jLCQMBhfly4 Ерлан ОМАРОВ