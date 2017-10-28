По словам прокурора Атырауской области Ерната СЫБАНКУЛОВА, сотрудники государственных органов в первую очередь должны знать новый алфавит, так как именно должностные лица завтра будут принимать граждан, и давать ответы по их обращениям. -Уже сейчас необходимо готовиться к новым требованиям, поэтому как представители государства мы твердо, четко и грамотно должны знать латинский алфавит. Переход на латиницу обусловлено современными реалиями, технические особенности коммуникации показывают нам на необходимость латиницы. Практически весь технологический развитый мир в большей степени использует латиницу, - рассказал прокурор области. Занятие проведено деканом факультета гуманитарных наук и искусства Атырауского Университета имени Х.Досмухамедова Гульфайруз КАЙЫРГАЛИЕВОЙ. Она рассказала прокурорам об особенностях нового алфавита, об его историческом значении и о прошлом латиницы в жизни казахстанцев. Последовательно прокурорами и дальше будут проводиться такие занятия. Напомним, что 27 октября 2017 года Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Ерлан ОМАРОВ