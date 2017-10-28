Силовики искали его два дня, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 27 октября около 19 часов вечера возле здания телекомпании «Казахстан-Орал» по улице Сдыкова, сотрудниками управления по борьбе с оргпреступностью, спецподразделения «Беркут» и батальона дорожно-патрульной полиции был задержан 40-летний житель Уральска Александр ГАПОНОВ. - Он был задержан по подозрению в совершении хулиганства с применением травматического оружия в отношении Шубина 1974 года рождения, которое имело место 25 октября. Последний с диагнозом «непроникающее пулевое ранение в область грудной клетки» был доставлен в травмпункт областной клинической больницы. В соответствии со статьей 128 УПК РК Гапонов водворен в изолятор временного содержания УВД г.Уральск, - рассказали в пресс-службе ДВД, отметив, что в настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия по закреплению доказательственной базы и проверки задержанного на причастность к другим преступлениям. Напомним, вечером 25 октября в областную больницу Уральска с огнестрельным ранением был доставлен мужчина. Позже в социальных сетях появилась ориентировка на некоего Гапонова, которого разыскивали за хулиганства. А вчера, 27 октября, корреспонденты «МГ» стали свидетелями задержания с участием спецназа.