Как говорят специалисты, это только официальная статистика тех, кто страдает этой зависимостью, на самом же деле алкоголиков может быть больше. Для того, чтобы вылечить зависимых, у них должна быть мотивация. По словам директора наркологического диспансера ЗКО Ерлана ШУМБАЛОВА, сейчас на учете с алкогольной зависимостью состоят 4279 человек. - Хотелось бы сказать, что сейчас по области ситуация у нас стабильная, сильного роста нет. Небольшой рост идет по несовершеннолетним в связи с тем, что нами были выявлены подростки, которые были поставлены на учет с диагнозом токсикомания, - рассказал директор наркологического диспансера ЗКО Ерлан ШУМБАЛОВ. В ходе круглого стола, который посвятили Дню отказа от употребления алкоголя, было заявлено, что большая часть преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Сколько сейчас людей отбывают наказание в колонии, представители режимного учреждения не разглашают, но утверждают, что с людьми, страдающими алкогольной зависимостью, они работают. - Ни для кого не секрет, что в последнее время у нас стало много педофилов, честно сказать, причиной педофилии является чрезмерное употребление алкоголя и наркотиков. Когда разговариваешь с людьми, которые совершили преступление, они раскаиваются, говорят, что просто выпили с другом, а в итоге совершили преступление, - рассказывает старший инспектор-психолог РУ 170/3 ДУИС по ЗКО Ори ТАСТЕЕВА. В Западном регионе были случаи, когда, излечившись от этой вредной привычки, люди повторно попадали в наркологический диспансер.