Это на 158 человек меньше, чем в прошлом году, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как говорят специалисты, это только официальная статистика тех, кто страдает этой зависимостью, на самом же деле алкоголиков может быть больше. Для того, чтобы вылечить зависимых, у них должна быть мотивация. По словам директора наркологического диспансера ЗКО Ерлана ШУМБАЛОВА, сейчас на учете с алкогольной зависимостью состоят 4279 человек. - Хотелось бы сказать, что сейчас по области ситуация у нас стабильная, сильного роста нет. Небольшой рост идет по несовершеннолетним в связи с тем, что нами были выявлены подростки, которые были поставлены на учет с диагнозом токсикомания, - рассказал директор наркологического диспансера ЗКО Ерлан ШУМБАЛОВ. В ходе круглого стола, который посвятили Дню отказа от употребления алкоголя, было заявлено, что большая часть преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Сколько сейчас людей отбывают наказание в колонии, представители режимного учреждения не разглашают, но утверждают, что с людьми, страдающими алкогольной зависимостью, они работают. - Ни для кого не секрет, что в последнее время у нас стало много педофилов, честно сказать, причиной педофилии является чрезмерное употребление алкоголя и наркотиков. Когда разговариваешь с людьми, которые совершили преступление, они раскаиваются, говорят, что просто выпили с другом, а в итоге совершили преступление, - рассказывает старший инспектор-психолог РУ 170/3 ДУИС по ЗКО Ори ТАСТЕЕВА. В Западном регионе были случаи, когда, излечившись от этой вредной привычки, люди повторно попадали в наркологический диспансер. Виктор МАКАРСКИЙ