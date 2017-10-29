С утра на среди торговых прилавков и автолавок сельскохозяйственной ярмарки, расположившейся по улице Ихсанова было не протолкнуться. Люди закупались овощами, фруктами, мясом и яйцами. - Очень хорошая идея была организовать сельскохозяйственную ярмарку в центре города. Во-первых, удобно нам - городским жителям. Да у нас есть рынок в центре города, но там стоят перекупщики. Сами продавцы приезжают очень рано, да и продают они в основном оптом. А здесь продают сами производители, все овощи-фрукты по доступным ценам. Ну, например, в каком магазине вы найдете яблоки по 280-300 тенге за килограмм или картошку по 80 тенге? На ни в каком. Все лето здесь закупались, а последние пару недель уже на хранение купили. В гараже есть погреб, вот туда все и спустим, а то зимой и вовсе все подорожает несколько раз, - говорит жительница Уральска Роза САБИРОВА. Несмотря на холодную погоду, покупателей на ярмарке меньше не становилось. -Нужны нам такие ярмарки. И близко, и дешево, - говорит пенсионерка Любовь ТОКАРЕВА.

Стоит отметить, что сельскохозяйственные ярмарки местных товаропроизводителей и фермеров проходят в Уральске с августа и закончатся в конце октября.

Все, кто привозят на ярмарку свой товар, не арендуют торговые места, именно поэтому овощи и прочие продукты здесь намного дешевле, чем на других рынках.

По уже сложившейся традиции ежегодно в августе каждую субботу на ул. Ихсанова проходит сельскохозяйственная ярмарка. Так, помидоры здесь можно было купить по 100 тенге за килограмм, картофель - по 75, огурцы - 230 тенге, а арбузы по 30 тенге за кило. Помимо традиционных овощей, на ярмарке были представлены мед, сухая и копченая рыба, выпечка и даже колбасы от местных производителей. Здесь же можно было купить носки и даже трико. Покупатели отметили, что это очень удобно.