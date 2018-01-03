Камила НУГУМАШЕВА родилась с редким диагнозом гиперинсулинизм, на лечение за границей родителям нужно собрать 30 тысяч евро, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По словам отца Камилы Олега НУГУМАШЕВА, их дочь будут ждать на лечение до конца января в одной из клиник Дании. - Хотели выразить благодарность, тем кто нам помогает со сбором средств для Камилы. В продуктовом магазине "Партнер" в районе школы №20 нам удалось собрать 140 тысяч тенге. В школе №42 города Алматы была проведена благотворительная ярмарка, где нам собрали 32 тысячи тенге, - пояснил Олег НУГУМАШЕВ. В общей сложности родителям Камилы удалось собрать 10 тысяч евро и 1,7 миллиона тенге. - Также мы обратились в благотворительный  Российский фонд "С миру по нитке". Надеемся, что нам помогут, потому что время не ждет, Камила находится в тяжелом состоянии, - отметил отец Камилы. Напомним,  Камиле НУГУМАШЕВОЙ после рождения был поставлен диагноз "врожденный гиперинсулинизм", при этом заболевании поджелудочная железа вырабатывает много инсулина, который поглощает всю глюкозу в организме ребенка. Аппарат для измерения уровня инсулина в поджелудочной железе есть только в Дании и Турции. Девочке необходимо провести молекулярно-генетическое исследования генов и хирургическое лечение, иначе мозг новорожденный может быть поражен, после чего она останется инвалидом на всю жизнь. Однако наши врачи могут только поддерживать ее состояние, и то недолгое время. Родители продолжают сбор денежных средств, проводят благотворительные ярмарки. Им удалось собрать 1,2 миллиона тенге.  Отец Камилы обращался к министру труда РК на сайте электронного правительства. Немецкий фонд «Ein Herz fur Kinder» на лечение девочки выделил 10 тысяч евро.   Все, кто желает помочь Камиле НУГУМАШЕВОЙ, могут позвонить по номерам телефонов родителей: 8 (707) 868-81-48, 8 (705) 504-10-15 или перевести денежные средства на счет АО «Народный банк Казахстана» № KZ536015823100123834 , БИН 960941000145 , АО «Каспий Банк» № KZ10722R000143405967, № карточки KZ78722С000016157304, АО «Казкоммерцбанк» № KZ57926001PN02699198, Киви кошелек 8 (705) 814 22 14 ИИН 821121302028. Фото предоставлено родителями девочки