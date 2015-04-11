В Уральске прошла пасхальная литургия

В ночь на 12 апреля возле православных храмов собрались тысячи прихожан. Служба проходила с половины двенадцатого ночи до утра. Для тех, кто не мог прийти в силу обстоятельств или не смог отстоять службу из-за болезни, освящение куличей традиционно провели субботним вечером, 11 апреля, в канун самого праздника Пасхи. - Я слишком слаба и стара, чтобы отстоять всю ночную службу как раньше, - говорит прихожанка Алевтина. - Поэтому уже третий год подряд прихожу с храм Христа Спасителя накануне праздника и освящаю куличи и яйца. Хорошо, что сделали для нас такое послабление, ведь мы старики и уже н