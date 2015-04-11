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Социум

В Уральске прошла пасхальная литургия

В ночь на 12 апреля возле православных храмов собрались тысячи прихожан. Служба проходила с половины двенадцатого ночи до утра. Для тех, кто не мог прийти в силу обстоятельств или не смог отстоять службу из-за болезни, освящение куличей традиционно провели субботним вечером, 11 апреля, в канун самого праздника Пасхи. - Я слишком слаба и стара, чтобы отстоять всю ночную службу как раньше, - говорит прихожанка Алевтина. - Поэтому уже третий год подряд прихожу с храм Христа Спасителя накануне праздника и освящаю куличи и яйца. Хорошо, что сделали для нас такое послабление, ведь мы старики и уже н
Marat
В Уральске прошла пасхальная литургия
В ночь на 12 апреля возле православных храмов собрались тысячи прихожан. Служба проходила с половины двенадцатого ночи до утра.
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pasha (3)
 Для тех, кто не мог прийти в силу обстоятельств или не смог отстоять службу из-за болезни, освящение куличей традиционно провели субботним вечером, 11 апреля, в канун самого праздника Пасхи. - Я слишком слаба и стара, чтобы отстоять всю ночную службу как раньше, - говорит прихожанка Алевтина. - Поэтому уже третий год подряд прихожу с храм Христа Спасителя накануне праздника и освящаю куличи и яйца. Хорошо, что сделали для нас такое послабление, ведь мы старики и уже нет былой силы. А так хочется разговеться после строгого поста именно освященным куличом. Праздничную литургию провел Архиепископ Уральский и Актюбинский владыка Антоний. На ночную службу, которая проходила в храме Михаила Архангела, православных христиан Уральска пришли поздравить с Пасхой аким Западно-Казахстанской области Нурлан НОГАЕВ, аким города Алтай КУЛЬГИНОВ и генеральный консул России Саид ЗАБИТОВ. Аким области поздравил всех православных с великим праздником и пожелал всем собравшимся здоровья, благополучия и призвал всех казахстанцев жить в мире и согласии. Увидеть всю красоту праздничной литургии довелось не каждому пришедшему, так как большинство прихожан просто не уместились в небольшой храм. Но в крестном ходе принять участие смогли все желающие. Многие молодые пары пришли помолиться со своими детьми. Как пояснили священнослужители, освящение куличей будет проходить до утренней зари и каждый православный может прийти и освятить куличи и прочую традиционную пищу для праздничной трапезы.
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Пасха служба

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