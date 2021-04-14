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Происшествия Социум

В Уральске пьяный постоялец дома престарелых заявил о воровстве и порезал себя (видео)

После инцидента инвалида-колясочника Игоря Митяшина доставили в больницу, где зашили раны, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 14 апреля, в редакцию "МГ" обратился 32-летний Игорь Митяшин - постоялец уральского центра оказания специальных социальных услуг управления координации занятости и социальных программ ЗКО, именуемый в народе как дом престарелых или дом инвалидов. Он рассказал, что его ущемляют в правах, а в качестве протеста он порезал себе руки. - Меня привезли в больницу, где зашили раны. Потом отправили на медосвидетельствование, - рассказал по телефону журналисту "
Кристина Кобина
В Уральске пьяный постоялец дома престарелых заявил о воровстве и порезал себя (видео)
После инцидента инвалида-колясочника Игоря Митяшина доставили в больницу, где зашили раны, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральске пьяный постоялец дома престарелых заявил о воровстве и порезал себе предплечье (видео)
В Уральске пьяный постоялец дома престарелых заявил о воровстве и порезал себе предплечье (видео)
 Сегодня, 14 апреля, в редакцию "МГ" обратился 32-летний Игорь Митяшин - постоялец уральского центра оказания специальных социальных услуг управления координации занятости и социальных программ ЗКО, именуемый в народе как дом престарелых или дом инвалидов. Он рассказал, что его ущемляют в правах, а в качестве протеста он порезал себе руки. - Меня привезли в больницу, где зашили раны. Потом отправили на медосвидетельствование, - рассказал по телефону журналисту "МГ" Игорь. Он попросил журналистов приехать в Центр оказания специальных соцуслуг, чтобы рассказать всю правду об условиях их содержания. Однако сотрудники учреждения не разрешили журналистам встретиться и поговорить с постояльцем, ссылаясь на карантин. Корреспондентам пришлось общаться с мужчиной через щель в заборе. - Здесь все воруют, даже обычный кипятильник и тот украли. Тут невозможно жить, я пытался порезать себя, - успел сказать опекаемый. Сотрудники центра были мягко говоря не рады журналистам и пытались увезти Игоря, который передвигается только в инвалидном кресле, прерывая разговор. Чуть позже между сотрудниками центра и опекаемым произошла потасовка, Игорь вцепился в стойку, а потом вовсе выпал из инвалидной коляски. Затем ему помогли подняться и посадили обратно. Также одна из сотрудниц центра, которая ранее представилась главным медиком учреждения, вырвала из рук корреспондента диктофон, а через некоторое время вернула, удалив запись разговора с Игорем Митяшиным. Директор уральского центра оказания специальных социальных услуг управления координации занятости и социальных программ ЗКО Самат Хангереев рассказал, что в центре Игоря Митяшина никто не ущемляет в правах и он один из самых проблемных постояльцев. - Сегодня он действительно порезал предплечье, пытаясь тем самым шантажировать персонал. Он неоднократно нарушал распорядок, выпивал спиртные напитки. У нас большой открытый двор, он каким-то образом доставляет в учреждение алкоголь. После этого оскорбляет персонал и других опекаемых. Несмотря на то, что он инвалид первой группы, имеет судимость. Неоднократно рассматривался на заседании КБК (комиссия из самих опекаемых, которые рассматривают нарушения - прим. автора). Есть решение о его отчислении, просто, учитывая его положение, я не принимал до сегодняшнего дня такое решение. Все документально оформлено, мы вызывали участковых из-за его поведения. Сегодня он также был в нетрезвом состоянии, - рассказал Самат Хангереев. С его слов, в центре проживают престарелые люди, самому старшему из них - уже за 90 лет. Всего в центре содержится более 500 человек (престарелые, инвалиды, постояльцы с психоневрологическими заболеваниями). - Мы должны соблюдать права всех постояльцев. Сейчас у нас карантин, мы не можем выпускать их и разрешать родственникам приходить к ним из-за карантина. Но у Игоря есть телефон, по которому он созванивается со всеми. То, что он рассказывает вам, это неправда, - заверил директор центра. За поведение медика, которая вырвала диктофон у журналиста, директор извинился и попросил войти в положение. - Она была просто возмущена тем, что опекаемый приносит такие хлопоты. Это не оправдывает ее. Я с ней поговорю, - заключил Самат Хангереев. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО подтвердили информацию о том, что мужчина был доставлен в больницу из дома престарелых. - У него была резаная рана предплечья с правой стороны. Ему провели первичную хирургическую обработку раны, зашили ее, перевязали и отправили на амбулаторное лечение, - пояснили в пресс-службе ведомства.

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В Уральске пьяный постоялец дома престарелых заявил о воровстве и порезал себе предплечье (видео)
В Уральске пьяный постоялец дома престарелых заявил о воровстве и порезал себе предплечье (видео)
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