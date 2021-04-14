В Уральске пьяный постоялец дома престарелых заявил о воровстве и порезал себя (видео)

После инцидента инвалида-колясочника Игоря Митяшина доставили в больницу, где зашили раны, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 14 апреля, в редакцию "МГ" обратился 32-летний Игорь Митяшин - постоялец уральского центра оказания специальных социальных услуг управления координации занятости и социальных программ ЗКО, именуемый в народе как дом престарелых или дом инвалидов. Он рассказал, что его ущемляют в правах, а в качестве протеста он порезал себе руки. - Меня привезли в больницу, где зашили раны. Потом отправили на медосвидетельствование, - рассказал по телефону журналисту "