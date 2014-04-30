Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на руководство АО "Жайыктеплоэнерго". По словам генерального директора АО "Жайыктеплоэнерго" Нурлыбека КЕРЕЕВА, установка приборов учета необходима для рационального использования тепловой энергии. Еще в октябре прошлого года президент дал указание  обеспечить 100% охват многоквартирных жилых домов, имеющих  центральное отопление приборами учета тепла. - Мы разработали  программу, согласно которой предприятие планирует поэтапно произвести установку приборов учета тепла в жилых домах Уральска, - рассказал Нурлыбек КЕРЕЕВ. - Только в прошлом году АО «Жайыктеплоэнерго» установил 100 приборов учета тепловой энергии. В этом году мы планируем установить еще 198 и т.д. в 2015-2016 гг. По словам гендиректора, очень трудно организовать работу, потому что для населения счетчик тепла общедомовой, он принадлежит всем жильцам, а если общий, то ничей, бесхозный. - Совместно с акиматом и ЖКХ пытаемся разъяснить людям, что иметь теплосчетчик выгодно для семейного бюджета, - рассказал Нурлыбек КЕРЕЕВ. - Отсутствие должного учета затрудняет выявление проблемных участков в части энергосбережения и эффективного использования тепловой энергии и энергоресурсов. Установив узел учета, можно определить время работы приборов, полученную тепловую  энергию, массу (объем) теплоносителя, полученного по подающему и возвращенного по обратному трубопроводу, температура теплоносителя в подающем и в обратном трубопроводе. Установка прибора учета сама по себе не дает экономии и не является энергосберегающим мероприятием. Прибор лишь фиксирует потребленную энергию. Бывает, что в морозные месяцы потребители, имеющие теплосчетчики, платят больше прочих. Но в октябре, ноябре, марте и апреле они отдают за тепло копейки по сравнению с другими горожанами. Теплосчетчик выполняет сразу две задачи: обеспечивает коммерческий учет, результаты которого используются при расчетах между поставщиком и потребителем тепла, а также является средством технологического контроля в системах теплоснабжения. Установка теплового счетчика на жилой дом позволит жителям производить оплату не за абстрактные квадратные метры отапливаемой площади, a за реальнее тепло, которое пришло в вашу квартиру. Счетчик рассчитывает тепло, которое пришло и осталось в доме, не учитывая его потери на наружных сетях. Сравнительный анализ начислений по тепловому счетчику и по тарифу с ноября 2013г. по март 2014г.