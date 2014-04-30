В ЗКО 16-летний подросток надругался над 7-летним ребенком

ЧП произошло в селе Калининское Зеленовского района в августе прошлого года. О случае узнала мать потерпевшего и заявила в полицию. Районный отдел полиции дважды прекращал дело за недоказанностью, но 28 марта дело все же дошло до суда. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казхстанской области признал 16-летнего подростка виновным в совершении преступления по статье 121 ч.4 УК РК. По сообщению пресс-службы облсуда, в суде было установлено, что 16-летний подросток совершил сексуальное надругательство над малолетним ребенком. В суде, как выяснил «МГ», семилетний ребенок прямо показал на обидчика и в ужасающих подробностях рассказал, что заставлял его делать подросток. Он приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии общего режима. При этом мера пресечения в отношении подсудимого в виде отдачи под присмотр родителей, под которой он находился во время следствия, изменена. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.