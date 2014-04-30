Фото с сайта betanews.com Фото с сайта betanews.com Акимат города Актобе объявил о начале акции «Чистый город начинается с тебя», которая проводится третий год подряд, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу акима г. Актобе. В предыдущие годы активных участников акции поощряли деньгами, в этом году чиновники решили наградить их планшетами последних моделей. При этом количество современных гаджетов не ограничено. Участником акции может быть каждый, кто стал очевидцем нарушения санитарного порядка в городе. Например, выброса мусора в неположенных местах, воровства или повреждения урн, скамеек, ограждении и прочее. Желающим необходимо запечатлеть факт нарушения на фото или видео и выслать имеющийся материал с уточнением даты и места происшествия на электронный адрес: [email protected]. Отметим, что на фото или видео должен быть обязательно заснят сам нарушитель санитарного порядка, будь это конкретный человек, автомобиль или организация. Материалы будут размещены на официальном сайте акимата, а также направлены в городской отдел полиции для принятия мер к нарушителям.