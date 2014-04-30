А вот принятый новый Закон "О дорожном движении" вступит в силу через полгода после публикации в официальных СМИ, то есть в ноябре текущего года. С того момента начнут официально продавать так называемые блатные номера, стоимость которых будет варьироваться от 250 тысяч до полумиллиона тенге.: они будут иметь семь категорий и шесть подкатегорий, - при этом существующие права будут действовать до срока их окончания. Полиция начнет регистрировать все транспортные средства, которые- мопеды, квадроциклы и всевозможные мотики.1. Превышение скорости на величину от 10 до 20 км/ч - штраф 10 МРП (ранее - пять МРП), от 20 до 40 км/ч - 15 МРП (ранее - 10 МРП), более 40 км/ч - 30 МРП (ранее - 15 МРП). 2. За повторное подобное нарушение правил в течение года после наложения административного взыскания - штраф 40 МРП (ранее - 20 МРП).1. Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который привел к созданию препятствия (затора) для движения транспортных средств в поперечном направлении, - штраф 10 МРП (ранее - пять МРП). 2. Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, - 15 МРП (ранее - пять МРП). 3. За повторное нарушение ч. 1 и 2 в течение года после наложения административного взыскания - 20 МРП (ранее - 15 МРП).1. Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки - штраф пять МРП (ранее - три МРП). 2. Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, - 10 МРП (ранее - пять МРП). 3. Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, - 15 МРП (ранее - пять МРП).1. Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения - штраф 15 МРП (ранее - семь МРП). 2. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, а равно пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней - 20 МРП (ранее - семь МРП). 3. Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, - лишение права на управление транспортным средством на один год (ранее - штраф 15 МРП). 4. За повторное нарушение по ч. 1 и 2 в течение года после наложения административного взыскания - штраф 30 МРП (ранее - 15 МРП). 5. Действия, предусмотренные ч. 3, совершенные лицом, лишенным либо не имеющим права управления транспортным средством, - 50 МРП (ранее ответственность отсутствовала).1. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств - штраф 10 МРП (ранее - пять МРП). 2. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, а также остановка или стоянка транспортных средств на клумбах, детской или спортивной площадке - 15 МРП (ранее - шесть МРП). 3. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, - 20 МРП (ранее - семь МРП). 4. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, - 50 МРП (ранее ответственность отсутствовала). 5. За повторное нарушение ч.1, 2 и 3 в течение года после наложения административного взыскания - штраф 30 МРП (ранее - 15 МРП); ч. 4 в течение года после наложения административного взыскания - 70 МРП (ранее ответственность отсутствовала).1. Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим военным транспортным средством) об остановке - лишение права управления транспортным средством на один год (ранее - штраф 10 МРП). 2. Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим военным транспортным средством) о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения - лишение права управления транспортным средством на три года (ранее - два года).