Открыли эстафету торжественным концертом, в ходе которого перед зрителями вступили представители всех 17 этнокультурных объединений, зарегистрированных в области. Многие коллективы, представляющие различные этнокультурные объединения региона, знакомы зрителям далеко за пределами области. Почти все они лауреаты и призеры солидных международных фестивалей и конкурсов. - 1 мая мы ждем из года в год, этот праздник нас объединяет. В этот день мы становимся ближе, - делится впечатлениями. Мероприятие стало отправной точкой в целой череде праздничных событий. Кульминацией станет праздник на центральной площади города, который состоится первого мая.