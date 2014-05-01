mujestvo5Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Здесь представители одной из воинских частей организовали для школьников открытый урок, главная цель которого это не только сделать вооруженные силы популярнее среди молодого поколения, но и, как заверяют офицеры в/ч 41321, привить ему любовь к родине и патриотизм. В ходе таких уроков школьников знакомят с секретами воинской службы, особенностями войскового оборудования и средствами защиты. По словам заместителя командира части Рината ШАЯХМЕТОВА, подобная практика уже стала традиционной. Самая интересная часть открытого урока - это демонстрация возможностей военной техники. В этот раз в гостях у школьников военнослужащие роты связи, которые прибыли на штабном автомобиле. Ребятам показывают, как устроена система связи во время боевых действий, рассказывают о ее возможностях. Стоит отметить, что после подобных уроков решение связать свою жизнь с армией принимают даже девушки.