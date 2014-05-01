Здесь представители одной из воинских частей организовали для школьников открытый урок, главная цель которого это не только сделать вооруженные силы популярнее среди молодого поколения, но и, как заверяют офицеры в/ч 41321, привить ему любовь к родине и патриотизм. В ходе таких уроков школьников знакомят с секретами воинской службы, особенностями войскового оборудования и средствами защиты. По словам, подобная практика уже стала традиционной. Самая интересная часть открытого урока - это демонстрация возможностей военной техники. В этот раз в гостях у школьников военнослужащие роты связи, которые прибыли на штабном автомобиле. Ребятам показывают, как устроена система связи во время боевых действий, рассказывают о ее возможностях. Стоит отметить, что после подобных уроков решение связать свою жизнь с армией принимают даже девушки.