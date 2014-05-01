Накануне в больнице скончался 19-летний курсант Актюбинского военного института сил воздушной обороны 19-летний Адиль Акылбек. Второкурсник попал в реанимацию в состоянии комы. В вузе сообщили, что парень упал, оттого у него переломаны рёбра и повреждены внутренние органы. Вот только в эту версию родные, понятное дело, не поверили, сообщает телеканал КТК. Второкурсника Адиля Акылбека экстренно доставили в больницу позавчера вечером. Он уже был в коме. Родителям, которые живут в Талдыкоргане, по телефону сообщили, что парень отравился. В больницу тут же приехала тётя курсанта. Вот только травмы, с которыми поступил Адиль, совсем не имели отношения к диагнозу отравление. "Его просто жестоко избили. У него переломаны ребра, повреждены все внутренние органы. Врачи сказали, что он потерял 3 литра крови. В институте говорят, что мальчик упал", - рассказала тетя Адиля Акылбека Алтын Сартаева. По ее словам, это наглая ложь, а правду скрывают.